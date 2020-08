Noodtoestand in Wisconsin na gewelddadig protest

In de Amerikaanse staat Wisconsin waren er voor een derde nacht op rij protesten. De noodtoestand werd uitgeroepen. Het protest is een reactie op het neerschieten van een zwarte man, Jacob Blake, tijdens een politie-interventie.

In de nacht van dinsdag op woensdag kwamen in Kenosha, waar het incident gebeurde, zo’n zo’n 200 demonstranten op straat ondanks de avondklok die eerder werd ingevoerd. Het stadje telt 100.000 inwoners. Voor de derde nacht op rij botsten demonstranten met de autoriteiten. De politie gebruikte opnieuw traangas om betogers uit elkaar te drijven. Vele van hen gooiden op hun beurt flessen, rotjes, en andere voorwerpen naar agenten.

De protesten vonden plaats uren nadat de Democratische gouverneur van de staat Wisconsin de noodtoestand al had uitgeroepen en de nationale garde had opgeroepen in de hoop de rust te laten weerkeren naar het stadje.

Verlamd

Aanleiding voor de protesten is Jacob Blake, een zwarte man die zondag zwaargewond geraakte door politiekogels. Hij werd in de rug geschoten toen hij in een auto wilde stappen gevolgd door twee agenten. Zijn kinderen zouden op de achterbank hebben gezeten.

Volgens de vader van Blake is hij door de schoten verlamd. Er is een wonder nodig vooraleer hij ooit weer zal kunnen lopen, aldus zijn advocaat. ‘Hij vecht voor zijn leven’, zeiden zijn familie en advocaat.

De politie was ter plaatse gekomen na meldingen van huiselijk geweld. De advocaat van Blake, Ben Crump, zegt dat de man een ruzie tussen twee vrouwen probeerde te stoppen. Volgens Crump, die ook de familie van George Floyd die in mei stierf tijdens een gewelddadige arrestatie, vertegenwoordigt, ‘wees niets er op dat Blake gewapend zou geweest kunnen zijn’. Het is nog niet duidelijk wat er net gebeurd is dat aanleiding gaf tot de escalatie. De politie heeft hierover ook nog niet gecommuniceerd.

‘Mijn zoon doet er toe’

Intussen heeft de moeder van Blake dinsdag op een persconferentie opgeroepen tot kalmte. Het vandalisme, de plunderingen en de brandstichtingen ‘zijn geen weerspiegeling van mijn zoon of mijn familie’, klonk het. ‘Indien Jacob zou weten van het geweld en de vernielingen zou hij niet tevreden zijn.

De familie zal de agenten die betrokken waren bij de feiten aanklagen, liet advocaat Crump weten. ‘Om overtreders ter verantwoording te roepen’.

‘Ze hebben zeven keer op mijn zoon geschoten. Zeven keer’, zei een emotionele Jacob Blake Sr. ‘Mijn zoon doe er toe. Hij is een mens en hij doet er toe.’