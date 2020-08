Brantano mag niet heropenen in Mechelen Zuid: ‘Regels niet gerespecteerd’

Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld) heeft dinsdag beslist dat de Brantano-vestiging in Mechelen-Zuid gesloten blijft tot het veilinghuis structurele maatregelen neemt die de veiligheid van personeel en wachtenden aan de winkel kunnen garanderen. Het veilinghuis en de curator moesten tegen dinsdagmiddag een plan van aanpak voorleggen, maar deden dit niet.

De afgelopen dagen was het over de koppen lopen bij de Brantanowinkels omwille van de uitverkoop na het begin augustus uitgesproken faillissement van FNG, zo ook aan de vestigingen in Mechelen-Noord en Zuid.

‘Sinds de start van de uitverkoop afgelopen weekend heeft politie Mechelen-Willebroek echter moeten vaststellen dat de geldende regels van de sociale afstand in de wachtrij niet gerespecteerd werden, spijts de inspanningen van het (veiligheids)personeel’, laat de politiezone weten. ‘Vooral het ontbreken van duidelijke communicatie, hekwerk en aanduidingen brengt de wachtenden al snel opnieuw op een te korte afstand van elkaar.’

Het veilinghuis diende tegen dinsdagmiddag een plan van aanpak voor te leggen aan de burgemeester, anders zou de vestiging in Mechelen-Zuid gesloten worden. Noch het veilinghuis, noch de curator hebben aan de stad een structureel plan voorgelegd hoe zij de volkstoeloop de komende dagen zouden aanpakken.

‘Ik heb alle begrip voor de situatie waarin de winkels zich bevinden en dan gaat mijn bezorgdheid vooral uit naar het lot van het personeel’, zegt burgemeester Vandersmissen. ‘Maar wanneer de volksgezondheid onder druk komt te staan door een gebrek aan middelen én medewerking van de curator moet er gehandeld worden. Tot het implementeren van structurele maatregelen zal Brantano Mechelen-Zuid gesloten blijven.’

Mechelen-Noord

‘De vestiging van Brantano in Mechelen-Noord bleef de afgelopen twee dagen gesloten op eigen initiatief, maar ook zij dienen de nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de geldende coronaregels’, laat de burgemeester nog weten. ‘Indien dit niet gebeurt, zal niet nagelaten worden ook deze vestiging te sluiten.’