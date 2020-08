Education First neemt Jens Keukeleire mee naar de Tour de France

Het Amerikaanse Education First heeft dinsdag zijn Tour-selectie bekendgemaakt. Jens Keukeleire is bij de gelukkige acht.

Education First neemt niet minder dan drie Colombianen mee naar de Tour: Rigoberto Uran, Sergio Higuita en Dani Martinez. Uran, die in 2017 nog tweede werd in de Ronde van Frankrijk, is met zijn 33 lentes de ouderdomsdeken van de groep. Ook Tejay van Garderen is er op zijn 32e nog bij voor zijn negende Tour. Michael Woods, de nummer drie van het WK in 2018, haalde de selectie niet.

Selectie: Rigoberto Uran (Col), Alberto Bettiol (Ita), Hugh Carthy (GBr), Sergio Higuita (Col), Jens Keukeleire (Bel), Daniel Martinez (Col), Tejay van Garderen (VSt), Neilson Powless (VSt).