Paulien Couckuyt loopt in Polen naar tweede plaats op 400 meter horden

Paulien Couckuyt is dinsdag als tweede gefinisht op de 400 meter horden tijdens de Continental Tour Meeting in het Poolse Chorzow. Ze bleef ver boven haar persoonlijk record.

De winst in Chorzow ging naar de Britse Jessie Knight in 55.44, Couckuyt klokte 56.60. Het persoonlijk record van de Europese kampioene bij de beloften staat op 55.46, haar beste seizoenstijd bedraagt 56.14.

In het speerwerpen was er in Chorzow een vierde plaats voor Timothy Herman. Hij wiep het projectiel 78m12 ver, zijn seizoensbeste bedraagt 78m75. Het persoonlijk record van de Oost-Vlaming staat op 80m48. De winst ging naar de Duitser Johannes Vetter, die een straffe 90m86 liet optekenen.