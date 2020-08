‘Messi vraagt Barcelona om transfer’

Er lijkt een megatransfer op til. Volgens Spaanse en Argentijnse media heeft Lionel Messi namelijk aan FC Barcelona laten weten dat hij de club wil verlaten. De Catalanen zouden alvast een spoedvergadering bij elkaar geroepen hebben.

‘Ik hoop dat hij blijft’, zei nieuwbakken trainer Ronald Koeman nog bij zijn aanstelling. ‘Als je als trainer over de beste speler ter wereld beschikt, dan wil je die in jouw ploeg en niet bij de tegenstander. Ik ga met hem praten, hij is de kapitein. Dan is het logisch dat ik met hem zal spreken. Ik zal hem vragen om te blijven. Er zijn spelers die weg mogen, maar Messi niet.’

Maar de Argentijn, die nog een contract van één jaar heeft, is het klaarblijkelijk beu bij de club waarvoor hij al zijn hele carrière speelt en 444 doelpunten maakte. Onder andere Marca en TyCSports melden dat Messi aan Barcelona heeft laten weten dat hij wil vertrekken. Een gesprek met Koeman zou niks uitgehaald hebben en Onda Cero beweert zelfs dat Messi niet meer zal meetrainen bij Barça. RAC1 voegde er nog aan toe dat Barcelona ‘bevestigd heeft dat het de vraag van Messi per fax ontving’.

Foto: AFP

Dat de club de Spaanse titel verloor aan Real Madrid en in de Champions League een 2-8-pandoering kreeg van latere winnaar Bayern, speelt mogelijk een rol in de beslissing van Messi. Maar hij zou ook boos zijn omdat de inhoud van zijn gesprek met Koeman nogal snel openbaar werd gemaakt (door een radiostation dat voorzitter Bartomeu ondersteunt) en omdat er voor Luis Suarez, een goede vriend van hem, geen plaats meer lijkt in Catalonië.

Clubicoon Carles Puyol stuurde alvast een tweet de wereld in waarin hij lijkt te reageren op de beslissing van Messi: ‘Respect en bewondering, Leo. Al mijn steun, vriend.’

Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020

Intussen wordt Manchester City naar voor geschoven als de grote favoriet om de Argentijn in huis te halen. Inter is een outsider omdat Barcelona een oogje heeft laten vallen op Lautaro Martinez. Ook PSG (voor Neymar?) en Manchester United worden genoemd.

Messi heeft een afkoopclausule van 700 miljoen euro, maar de Argentijn zou gevraagd hebben om via een speciale optie zijn contract te beëindigen. De raad van bestuur van Barcelona zou dinsdagavond al in spoedvergadering samenzitten om de situatie rond Messi te bespreken.