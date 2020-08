David Goffin sneuvelt al in derde ronde van Cincinnati

David Goffin (ATP-10) heeft zich dinsdag in New York niet voor de kwartfinales van het Masters 1.000 van Cincinnati (4.222.190 dollar) kunnen plaatsen. In de derde ronde moest de 29-jarige Luikenaar, zevende reekshoofd op het hardcourt van Flushing Meadows, na 2 uur en 9 minuten het hoofd buigen voor de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP-34). Het werd 6-4, 3-6 en 6-4.

Goffin en Struff stonden een zesde keer op de ATP Tour tegenover elkaar. In de onderlinge confrontaties leidt Goffin nog altijd met 4-2, maar de 30-jarige Duitser won nu wel de jongste twee duels.

Foto: AP

Het betekende voor Goffin de zesde nederlaag van het seizoen. Daar staan negen zeges tegenover. In New York loopt hij een mogelijk duel met ‘s werelds nummer een Novak Djokovic mis. Mits de Serviër zich in de derde ronde niet laat verrassen door de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP-55), wordt hij de volgende tegenstander van Struff.

LEES OOK. Elise Mertens stoomt door naar kwartfinales van WTA-toernooi van Cincinnati