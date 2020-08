Storm Francis bereikt België, rukwinden tot 90 km/u

Francis zal ook in België door het leven gaan als een storm. Aan het meetpunt Westhinder, een dertigtal kilometer in zee in Belgische wateren, is een gemiddelde windsterkte van 9 beaufort gemeten.

Dat meldt KMI-weerman David Dehenauw dinsdagavond. Die windsterkte is de voorwaarde om van een storm te spreken. De storm hield eerder vandaag al stevig huis in Groot-Brittannië.

Het meteorologisch instituut waarschuwde eerder al voor rukwinden bij de doortocht van storm Francis. Aan de kust geldt code oranje. De rukwinden kunnen er in de nacht van dinsdag op woensdag snelheden bereiken tot 90 kilometer per uur. Elders in België geldt code geel, met verwachte rukwinden tot 70 à 80 kilometer per uur.

Weerman Frank Deboosere waarschuwde vandaag al dat de stevige wind nu voor meer overlast zorgen, net omdat we net een droge periode achter de rug hebben. ‘Na een lange droge periode verliezen bomen en takken wat van hun stabiliteit. De laatste tijd zagen we daardoor al wat takken tegen de vlakte gaan.’ Hij geeft dan ook de raad om wagens niet onder een boom te parkeren.

Woensdag in de loop van de namiddag zou het ergste voorbij moeten zijn.