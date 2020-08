Michael Matthews is iedereen te snel af in GP Plouay

Michael Matthews (Team Sunweb) heeft dinsdag de 84e editie van de Bretagne Classic-Ouest France (WorldTour) gewonnen. Na 247,8 kilometer was de 29-jarige Australiër in Plouay de snelste van een kopgroep van zeven. De Sloveen Luka Mezgec werd tweede, de Fransman Florian Sénéchal derde. Aimé De Gendt finishte als vierde.

BORA - hansgrohe kreeg voor de wedstrijd startverbod omdat een renner positief testte op COVID-19. Eerder al hadden Ineos en Jumbo-Visma beslist niet deel te nemen. Remi Cavagna, maandag nog tweede op het EK tijdrijden, vloog er na de start onmiddellijk in. De Fransman kreeg het gezelschap van Floris De Tier, Zhandos Bizhigitov, Joey Rosskopf, Alexander Cataford, Will Clarke, Maxime Cam en Julien Morice. Het peloton trok meteen de handrem op, zodat de acht vluchters snel een voorsprong van 7:15 bij elkaar sprokkelden.

In het peloton vonden, mede door het slechte weer, enkele valpartijen plaats. Heel war renners gaven er voortijdig de brui aan. Ook voorin vielen er slachtoffers. Maxim Cam en Julien Morice, ploegmakker bij B&B Hotels-Vital Concept, moesten hun metgezellen laten rijden. Voor Cavagna ging het dan weer te traag, op 73 kilometer van de finish trok hij alleen in de aanval. De Tier en Rosskopf probeerden de kloof nog te overbruggen maar slaagden daar niet in.

Op 59 kilometer had Cavagna een minuut voorsprong op een gehergroepeerd peloton. Vijftien kilometer later was ook de Europese vicekampioen tijdrijden eraan voor de moeite. Harm Vanhoucke, Albert Torres Barcelo en Robert Stannard waagden dan hun kans, maar werden op 23 kilometer van de finish ingelopen. Een fel uitgedund peloton begon aan de enige plaatselijke ronde van 14 kilometer. Scott Thwaites ging op de flanken van de Côte Le Lezot fors door en kreeg Jan Bakelants, Dimitri Claeys, Ivan Garcia Cortina, Sergio Henao, Romain Seigle en Delio Fernandez met zich mee. Het peloton liet niet begaan. Bij de laatste beklimming van de Côte Pont-Neuf trok Michael Matthews de registers open. Zes renners konden met hem mee. In de daaropvolgende sprint boekte Matthews zijn eerste seizoenszege. Op de erelijst volgt hij Sep Vanmarcke op.

Matthews maakte in de laatste rechte lijn uitstekend gebruik van het werk van ploegmaat Nils Eekhoff. Voor de Australiër is het zijn eerste zege van het seizoen. Het was voor ‘Bling’ al van de GP de Québec geleden, 347 dagen terug, dat hij nog eens mocht juichen. Matthews volgt op de erelijst Sep Vanmarcke op. Oliver Naesen won de Bretagne Classic in 2016 en 2018.

Matthews, die door Sunweb niet geselecteerd werd voor de aankomende Tour (29 augustus - 20 september), is de derde Australiër op de erelijst na Simon Gerrans (2009) en Matthew Goss (2010).

Michael Matthews: ‘Geen makkelijke zege’

‘Het was geen makkelijke zege, maar ik kon wel rekenen op sterke ploeggenoten’, reageerde Matthews na zijn eerste zege van het seizoen. ‘In volle finale loodste Nils Eekhoff me perfect naar voor en hield hij me uit de wind. Ik kon zo wat wachten en reed misschien wel de perfecte sprint.’

‘In Milaan-Sanremo (waarin hij nog derde werd) kwam ik ten val en liep ik daarbij enkele blessures op. Ik had het mentaal even moeilijk, maar kon toch de knop omdraaien. Mijn conditie was top en dat bleef zo. Dat heb ik hier bewezen.’

Aimé De Gendt grijpt net naast podiumplaats

Aimé De Gendt greep net naast een podiumplaats. De renner van Circus-Wanty Gobert moest in de laatste kilometers een kloof dichten, toen Quinn Simmons een gat liet vallen bij een demarrage van Nils Eekhoff. ‘Dat heeft me te veel energie gekost’, betreurt De Gendt. ‘Ik moest wel het volle pond geven, of Eekhoff was er alleen vanonder. Maar mijn sprint was toen al gereden. Voor en podiumplaats kwam ik vervolgens kracht te kort.’

‘Ik heb er toch een mooi eerste gedeelte van het seizoen opzitten. Ik werd onder andere tweede Le Samyn en ook in Parijs-Nice liep alles naar wens. Toen sloeg het coronavirus toe. Ik ben wel blijven trainen, zonder al te gek te doen. Nu volgen voor mij nog de Druivenkoers in Overijse en de Brussels Cycling Classic van komend weekend. Dan volgt wat rust, om te hervatten met de Ronde van Luxemburg (15-19/09).’

