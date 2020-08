Minister Dalle pleit voor gedragscode voor influencers

Youtubers en andere influencers moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid tegenover hun volgers. Dat zegt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). Hij roept influencers op om na te denken over een gedragscode.

Minister Dalle reageert daarmee op de ruzie die ontstaan is tussen enkele in Vlaanderen populaire YouTubers: Michiel Callebaut en Celine Dept enerzijds en Nathan Vandergunst, bekend als Acid, anderzijds. Die laatste zou het niet kunnen verkroppen dat het andere duo meer volgers heeft en omschreef onlangs in een video hun volgers ‘als mensen met kanker’.

Dalle spreekt zich niet uit over de ruzie op zich. ‘Je kan veel positieve dingen zeggen over sociale media, maar dit soort ruzies stelt die in een negatief daglicht’, benadrukt de minister. ‘Influencers hebben veel volgers. Dat zijn doorgaans kinderen en jongeren die naar hen opkijken en dus hebben zij een verantwoordelijkheid.’

De minister spreekt ook een engagement uit en roept de influencers op om na te denken over een gedragscode. ‘Er bestaat al veel regelgeving, onder meer rond haat en geweld. We moeten verder gaan, ook rond andere thema’s, zoals aanzetten tot zelfdoding, eetstoornissen en zelfverminking.’

Dalle wil samen met de influencers bekijken hoe zo’n code kan worden opgesteld. ‘We willen vanuit de Vlaamse regering niets opleggen. Wel vanuit vertrouwen en respect wil ik meewerken aan het opstellen van zo’n code’, aldus de minister.