Arnault moet nog wat langer wachten op Tiffany-juwelen

De overname van het Amerikaanse juwelenmerk Tiffany door het Franse luxeconcern LVMH van Bernard Arnault is nog steeds niet rond. De deadline werd met drie maanden verschoven.

LVMH en Tiffany hebben nog wat extra tijd gekocht om de miljardenovername te finaliseren: de deadline werd met drie maanden verschoven, van 24 augustus naar 24 november, zo meldt Reuters op basis van een bron bij het dossier. Geen van beide bedrijven wil reageren op die beslissing.

LVMH-topman Bernard Arnault, de op twee na rijkste man ter wereld, had eind vorig jaar een bod van ruim 16 miljard dollar uitgebracht om de juwelen te kunnen toevoegen aan zijn al uitgebreide portefeuille met iconische merken zoals Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy en Dom Pérignon. Maar de overname heeft wat voeten in de aarde. In juni leek het zelfs nog onzeker of de deal zou doorgaan. Het LVMH-bestuur overwoog even een heronderhandeling over de overnameprijs, gezien de impact van de coronapandemie op de Amerikaanse markt.

Tiffany werd in 1837 opgericht door juwelier Charles Lewis Tiffany en telt wereldwijd ongeveer 325 winkels. De keten kwam in 1979 in handen van cosmeticabedrijf Avon en werd daarna overgenomen door investeerders. De bekendste winkel van de onderneming is het chique filiaal op Fifth Avenue in New York.