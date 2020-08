Storm Francis kan extra schade aanrichten door droogte: ‘Parkeer niet onder boom en ga niet wandelen op strand’

De hittegolf is nog maar net voorbij en daar is de eerste herfststorm al. Meer zelfs: door de voorbije droogte kan storm Francis meer schade veroorzaken. ‘Parkeer je wagen vannacht best niet onder een boom’, zegt weerman Frank Deboosere.

In Groot-Brittannië moesten wegen worden afgesloten en liepen huizen onder water, maar ook bij ons dreigt storm Francis niet zomaar zonder slag of stoot te passeren. De kust krijgt vanaf 1 uur vannacht tot 9 uur woensdagochtend code oranje mee, het binnenland code geel. ‘Aan de kust verwachten we rukwinden tot 90 kilometer per uur, maar het kan ook iets meer zijn’, zegt weerman Frank Deboosere. ‘Ook in het binnenland kan het stevig waaien, met rukwinden van 70 à 80 kilometer per uur.’

De stevige wind kan nu voor meer overlast zorgen net omdat we net een droge periode achter de rug hebben. ‘Na een lange droge periode verliezen bomen en takken wat van hun stabiliteit. De laatste tijd zagen we daardoor al wat takken tegen de vlakte gaan. Bovendien is het al eventjes geleden dat er nog veel wind was, en dat er nog grote kuis is gehouden. Eigenlijk is het de eerste herfststorm, maar de bomen staan nog volop in blad. Daardoor vangen ze nog heel veel wind. Het is dus oppassen geblazen.’

Waarschijnlijk zal een aantal parken gesloten worden. ‘Zodat een afgeknakte tak niet op een toevallige wandelaar terecht komt’, zegt Deboosere. ‘Je zet je auto vannacht ook beter niet te slapen onder een boom en ik zou mensen ook niet aanraden om morgenvoormiddag op het strand te gaan wandelen, tenzij ze graag gezandstraald worden. Hoe dan ook is het bij zo’n storm altijd beter van te voorkomen dan te genezen.’