De stijlgeheimen van Dominique Nzeyimana: ‘Toen ik Walter Van Beirendonck ontdekte, is mijn brein geëxplodeerd’

Mode-, muziek- en cultuurjournaliste Dominique Nzeyimana is mede-eigenaar van content- en communicatiebureau Knotoryus, en sinds 2019 is ze ook host en producer van de interviewpodcast ‘The Most’. Het modeboek waaraan ze meeschreef – ‘I’ll wear it until I’m dead’ – ligt deze week in de boekhandel. Dit zijn haar stijlgeheimen.