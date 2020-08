Advocaat Van Steenbrugge rechtstreeks gedagvaard door René Stockman voor laster

Walter Van Steenbrugge, de advocaat van een van de drie artsen die vrijgesproken werd in het euthanasieproces, is rechtstreeks gedagvaard voor de correctionele rechtbank door René Stockman, de overste van de Broeders van Liefde. Stockman beschuldigt Van Steenbrugge van laster, nadat Van Steenbrugge tijdens het proces Stockman beschuldigde van tussenkomst bij het openbaar ministerie om de zaak toch voor het hof van assisen te brengen.

Van Steenbrugge moet zich op 7 september voor de Gentse correctionele rechtbank verantwoorden, meldt De Morgen dinsdag. Het gaat om een rechtstreekse dagvaarding voor laster en lasterlijke aangifte, zegt Van Steenbrugge. ‘Stockman toont zich als een slechte verliezer na de uitspraak van het hof van assisen (de drie artsen werden vrijgesproken, nvdr.). Hij kiest voor een rechtstreekse dagvaarding die mij reputatieschade bezorgt, terwijl hij een klacht bij de onderzoeksrechter had kunnen indienen. Dit is een aanval op de rechten van verdediging. Ik heb mijn cliënt verdedigd met alles wat ik had en ik geniet op dat moment van immuniteit. Het is ook een aantasting van het recht op vrije meningsuiting. Het is zeer verregaand en pure intimidatie, maar ik laat me niet intimideren.’

De dagvaarding verwijst vooral naar de uitlatingen van Van Steenbrugge op de preliminaire zitting van het hof van assisen. Van Steenbrugge kondigde toen aan dat hij René Stockman, de overste van de Broeders van Liefde, wou oproepen als getuige. ‘De schade voor mijn cliënt door dit proces is immens, zelfs als hij hier vrijgesproken zal worden. Hoe kon het dat het openbaar ministerie een bocht van 180 graden gemaakt heeft? (Het openbaar ministerie vroeg eerst de buitenvervolgingstelling in de zaak, nvdr.) Dat is cruciaal voor ons. Onze cliënt heeft van een bevriende arts gehoord dat Stockman aan de basis ligt van de ommezwaai zeven jaar na de feiten.’

Ook in zijn pleidooi verwees Van Steenbrugge naar ‘ongeoorloofde tussenkomsten’, maar het openbaar ministerie bestempelde die beweringen als ‘compleet van de pot gerukt’. Van Steenbrugge werd ook gedagvaard voor lasterlijke aangifte omdat hij in een brief aan het parlement een onderzoek vroeg naar mogelijke beïnvloeding van de rechterlijke orde in het euthanasieproces.

Van Steenbrugge laat zich verdedigen door de Nederlandse strafpleiter Nico Meijering. ‘Ik wou dat deze zaak door buitenlandse ogen bekeken werd. Ik heb in Nederland een gastcollege gegeven over de euthanasiezaak en daar vielen ze van hun stoel hoe het er in België aan toe gaat.’