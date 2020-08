Oudste luxewarenhuis ter wereld kleurt tijdelijk Belgisch

Le Bon Marché Rive Gauche in Parijs, het oudste luxewarenhuis ter wereld, richt twee maanden lang de schijnwerpers op het beste dat ons land te bieden heeft, onder de noemer ‘Il était une fois la Belgique’.

In de Franse hoofdstad pakken ze vanaf zaterdag uit met hun liefde voor de noorderburen. Met ‘Il était une fois de la Belgique’ richt het Parijse luxewarenhuis Le Bon Marché Rive Gauche van 29 augustus tot en met 18 oktober de schijnwerpers op Belgische mode, kunst en delicatessen.

In de winkelrekken van het oudste luxewarenhuis ter wereld, geopend in 1852, wordt plaats gemaakt voor jonge Belgische merken zoals modelabels Collectors Club, Bernadette, Valentine Witmeur en Suspicious Antwerp, en het beautylabel Cîme. Ook ontwerpers zoals Christian Wijnants en Dries Van Noten, die het Parijse instituut al veel langer in de armen heeft gesloten, zullen niet ontbreken. Chocolatier Pierre Marcolini en de brouwers van Brussels Beer Project zullen geïnteresseerd inwijden in de wereld van Belgische chocolade en bier, terwijl stripfiguren zoals Largo Winch, Lucky Luke en de Smurfen opduiken in het interieur en de etalages.