UCI gaat meer veiligheidscontroles uitvoeren na valpartijen

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft dinsdag gereageerd op de vele kritiek na de zware valpartijen van enkele toprenners de voorbije weken. Er komen meer controles en nieuwe veiligheidsregels

De UCI zal de rest van het seizoen meer veiligheidscontroles uitvoeren en na het seizoen gaat het hele protocol op de schop en zullen er nieuwe veiligheidsregels geïmplementeerd worden.

De zware valpartijen van de voorbije weken, van onder meer Fabio Jakobsen (in de Ronde van Polen), Remco Evenepoel (in de Ronde van Lombardije) en Maximilian Schachmann (in de Dauphiné), leverde de UCI en de wedstrijdorganisatoren veel kritiek op.

De UCI beloofde in haar reactie ‘tot het einde van het seizoen de veiligheidscontroles voor en tijdens wielerwedstrijden op te voeren’. De Wielerunie maakte een aantal beloftes, die vooralsnog vaag blijven. ‘Na het seizoen zal een verregaande hervorming doorgevoerd worden, in overleg met de teams, renners en organisatoren. Er zal vooruitgang geboekt worden door gebruik te maken van nieuwe technologieën. Hardere sancties voor wie de regels overtreedt, zullen ook overwogen worden.’