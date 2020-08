Bali blijft nog het hele jaar gesloten voor buitenlandse toeristen

Het Indonesische eiland Bali zal niet heropenen op 11 september zoals eerder was aangekondigd, maar blijft nog zeker tot eind dit jaar gesloten voor internationale toeristen.

De lokale autoriteiten verwijzen naar de beslissing van de Indonesische overheid om de landsgrenzen voor buitenlandse toeristen gesloten te houden, aangezien het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus nog niet onder controle is. Het is een nieuwe opdoffer voor de lokale economie op het populaire vakantie-eiland, die erg afhankelijk is van toerisme.

Op Bali werden tot dusver ruim 4.500 besmettingen gerapporteerd, en 52 overlijdens door covid-19. In totaal zijn er al meer dan 155.000 besmettingen vastgesteld in Indonesië, en meer dan 6.700 doden, het hoogste aantal voor een land in Zuidoost-Azië.

Bali verwelkomt sinds 31 juli wel opnieuw lokale reizigers. Sindsdien passeren elke dag ongeveer 2.500 personen via de lokale luchthaven, zonder een verhoging in het aantal besmettingen te veroorzaken, zei gouverneur Wayan Koster aan Bloomberg. De autoriteiten zullen nu proberen om nog meer landgenoten aan te spreken, en zo de zwaar getroffen toerisme-industrie te ondersteunen.

Vorig jaar werd Bali bezocht door meer dan zes miljoen internationale toeristen, meer dan een derde van het aantal toeristen dat Indonesië bezocht. Wanneer Bali dan wel weer internationale toeristen zal ontvangen ‘hangt af van de situatie in en buiten het land’, aldus Koster.