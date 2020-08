Evenementensector plant protest in Brussel

Volgende week zaterdag, 5 september, wil de evenementensector protesteren ­tegen de ­corona­maatregelen.

Cafés, nachtclubs en organisatoren van festivals en evenementen zijn de druk op hun sector beu. Een aantal spelers uit de Franstalige evenementensector roept op om op 5 september om 13 uur te manifesteren op het Poelaertplein, tegenover het Justitiepaleis. Onder de hashtag #StillAlive willen organisatoren van onder meer de festivals Dour en Les Ardentes en de Brusselse discotheek Fuse ‘hun rechten opeisen’ en bijkomende versoepelingen vragen. ‘We hebben noch reële steun gekregen, noch een datum om te hervatten, en geen enkel inkomen’, leggen de initiatiefnemers uit bij Bruzz. Het Facebookevenement roept op om maskers te dragen en sociale afstand te houden.

Inmiddels is ook het ministerieel besluit gepubliceerd rond de ­beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 20 augustus. In het besluit staat dat evenementen vanaf 1 september en minstens voor een maand 200 mensen binnen en 400 mensen buiten mogen ontvangen.

De uitzonderingsmaatregel die ‘permanente infrastructuren’ zouden kunnen aanvragen, staat ook in het besluit, zij het eerder vaag: de aanvraag moet voorgelegd worden aan de bevoegde burgemeester. Aan de vraag om de sociale afstand in gezeten opstellingen te beperken tot één meter werd geen gehoor ­gegeven. Culturele schoolvoorstellingen, ten slotte, mogen in september wel doorgaan voor het lager, maar niet voor het secundair ­onderwijs.