Tweede nacht op rij onrustig in Wisconsin na neerschieten zwarte man

De gouverneur van Wisconsin heeft in Kenosha de nationale garde ingezet, nadat een zwarte man er zondag door politieagenten is neergeschoten en er daarop protesten uitbraken. Ook tijdens de nacht van maandag op dinsdag was het onrustig in het stadje.

In Kenosha, een stad in de noordelijke staat Wisconsin, zijn in de nacht van maandag op dinsdag voor de tweede nacht op rij mensen op straat gekomen tegen politiegeweld en racisme. Het kwam opnieuw tot confrontaties met de politie die traangas inzette tegen honderden betogers die nog buiten waren tijdens de opgelegde avondklok. De demonstranten gooiden met flessen en schoten vuurwerk af naar agenten die het gerechtsgebouw bewaakten. De Democratische gouverneur, Tony Evers, heeft de nationale garde ingezet die volgens hem vooral essentiële infrastructuur zal beschermen.

In de rug geschoten

Aanleiding voor de protesten is een politie-interventie zondag waarbij de 29-jarige Jacob Blake in de rug werd geschoten. De agenten werden opgeroepen voor huiselijk geweld. Volgens de advocaat van Blake wou de man een ruzie eindigen. Het slachtoffer is in het ziekenhuis opgenomen en is volgens zijn vader stabiel na een operatie.

Nadat beelden van het schietincident op sociale media circuleerden, kwamen verschillende mensen zondagavond op straat. Er volgenden verschillende confrontaties met de politie waarbij stenen werden gegooid en auto’s in brand gestoken, aldus lokale media. Ook werden ramen van lokale overheidsgebouwen ingeslagen.

Eerder veroordeelde de gouverneur al wat er met Blake is gebeurd en bestempelde hij het incident als buitensporig geweld. Hij roept op tot politiehervormingen.

Maanden van protest

De confrontatie tussen Jacob Blake en de agenten komt na maanden van felle protesten en spanningen naar aanleiding van de dodelijke arrestatie van George Floyd in mei in Minneapolis.

Ook in onder meer Brooklyn, New York en Portland, Oregon werd er geprotesteerd naar aanleiding van het schietincident in Kenosha. In Portland zijn er sinds de dodelijke arrestatie van George Floyd al bijna elke dag protesten geweest.

Deze beelden werden zondagavond gemaakt in Kenosha.