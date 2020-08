Apple hoeft spel Fortnite niet terug te zetten in App Store

Apple hoeft het populaire spel Fortnite niet terug te plaatsen in de App Store. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald in een voorlopige beslissing. Eerder deze maand verwijderde Apple Fortnite uit de App Store omdat de maker, Epic Games, met een nieuw betaalsysteem was gekomen in het spel om verplichte afdrachten aan Apple te omzeilen.

De Amerikaanse rechter besloot verder dat Apple de ontwikkelaarslicentie van Epic Games niet mag intrekken. Dat betekent dat Epic Games de Unreal Engine, grafische technologie voor 3D-spellen, mag blijven leveren voor andere apps in de App Store. Zo gebruikt Microsoft de Unreal Engine voor een aantal spellen. Epic had een voorlopige beslissing van de rechter gevraagd omdat het anders onherstelbare schade zou oplopen.

Inzet van de ruzie is de 30 procent commissie die Apple van iedere aankoop wil in de App Store. Epic Games vindt dat te veel. Fortnite is ook door Google uit zijn appwinkel, de Play Store, verwijderd om dezelfde reden.

Apple ligt overigens van meerdere kanten onder vuur om de commissie die het vraagt in zijn App Store en de voorwaarden die het daaraan verbindt. De Europese Commissie doet bijvoorbeeld onderzoek naar aanleiding van een klacht van muziekstreamingdienst Spotify.