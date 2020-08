Opnieuw aanslag in Deurne: schoten afgevuurd in De Gryspeerstraat

Onbekenden hebben opnieuw een aanslag gepleegd in de De Gryspeerstraat in Deurne, waar in de nacht van zondag op maandag ook al een granaat is ontploft voor een voormalige apotheek. Het pand ernaast was toen vermoedelijk al het doelwit en is afgelopen nacht beschoten. Er vielen geen gewonden.

Afgelopen nacht werden er rond 3u meerdere schoten met een machinegeweer afgevuurd op een woning in de De Gryspeerstraat. Het pand is eigendom van de familie E. B. Verscheidene zonen woonden er de afgelopen jaren.

Ook zoon Samir E. B. verbleef in die woning tot hij naar Nederland verhuisde na een veroordeling voor drugssmokkel. Eind 2017 werd hij doodgeschoten in Rotterdam. Een paar maanden na die liquidatie werd de auto van zijn zus in Deurne opgeblazen met een soort vuurwerkbom.

Volgens een bron in het milieu zijn leden van de familie ook nu nog actief in de drugssmokkel. Een van de zonen is aan de slag bij een bedrijf gespecialiseerd in containertransport in de haven.

Eerdere aanslagen

Speurders van de federale gerechtelijke politie zullen moeten uitklaren of er effectief een link is met het drugsmilieu en of de aanslagen in de De Gryspeerstraat verband houden met eerdere incidenten het afgelopen weekend.

In de Beukenstraat in Borgerhout werd vrijdagnacht een woning beschoten, zaterdagnacht ontplofte een explosief in de Kerkhofweg in Deurne en werd in de Godtsstraat in Borgerhout een granaat onder een auto gegooid.