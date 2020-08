Pas vanaf 15 november griepprik mogelijk voor brede publiek

De vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep zal dit jaar in twee fases verlopen. Risicogroepen en personeel uit de gezondheidssector krijgen voorrang, pas vanaf 15 november komt het brede publiek in aanmerking. Dat meldt huisartsenvereniging Domus Medica.

Die beslissing werd genomen in de context van de coronapandemie en de beperkte beschikbaarheid van de vaccins, klinkt het. Het is van cruciaal belang om personen die risico lopen op complicaties en ook medewerkers in de gezondheidssector zoveel mogelijk te vaccineren. De kans bestaat immers dat het griepsseizoen samenvalt met een covid19-piek.

Daarom heeft een taskforce - met onder meer Domus Medica - beslist dat de vaccinatiecampagne in twee fases zal verlopen. Van 15 september tot 15 november krijgen risicopersonen, mensen die onder hetzelfde dak wonen, het personeel uit de gezondheidssector en mensen boven de 50 jaar voorrang. Vanaf 15 november kan de aflevering van het vaccin worden uitgebreid tot de rest van de bevolking.