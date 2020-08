Twee rode kaarten, één gemiste strafschop en maar geen doelpunten in STVV - KV Oostende

Geen winnaar in de wedstrijd tussen STVV en KV Oostende. Het bleef 0-0 op Stayen.

Dat zullen vooral de bezoekers zich beklagen want de kustploeg speelde lange tijd met een man meer na rood voor Jorge Teixeira en KVO kreeg ook een penalty, gemist door Ari Skúlason. In het slot kwam Oostende ook met z’n tienen te staan na een tweede gele kaart voor Jelle Bataille.

In het klassement blijft KVO voorlaatste, maar is het wel van de nul af in tegenstelling tot AA Gent. STVV telt vier punten na drie speeldagen.