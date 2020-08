Eerste patiënten met herinfectie vastgesteld

In ons land is een herbesmetting met het coronavirus vastgesteld. Ook in Hongkong raakte een geval bekend van herinfectie.

Drie maanden nadat ze het coronavirus had opgelopen, is een Belgische patiënte besmet geraakt met een andere variant van het coronavirus. Dat zei viroloog Marc Van Ranst maandag in VTM Nieuws en Terzake. Eerder op de dag raakte bekend dat ook in Hongkong een 33-jarige man met zekerheid een tweede keer een infectie met het coronavirus had opgelopen.

‘In het laboratorium in Leuven hebben we de genetische sequentie van die twee virussen bepaald’, verklaarde Van Ranst. ‘We ­hebben vastgesteld dat dezelfde patiënte na drie maanden opnieuw ziek is geworden, met een ander virus met elf mutaties.’

Aan de universiteit van Hongkong klinkt eveneens dat het virus tijdens de eerste besmetting duidelijk anders is dan dat van de tweede besmetting. Daar raakte een man na vier maanden opnieuw besmet.

Kortstondige immuniteit

De vaststellingen suggereren dat immuniteit voor het virus bij sommigen maar enkele maanden duurt. ‘Je hoopt dat als je het ­virus een eerste keer oploopt, je voor enige tijd uit de gevaren­zone bent’, zei Van Ranst in Terzake.

De onderzoeksresultaten kunnen gevolgen hebben voor de ontwikkeling van een vaccin. Van Ranst: ‘Je hoopt dat je minstens een jaar bent beschermd zoals bij influenza. Maar goed, geen enkel vaccin werkt honderd procent.’

Volgens Akiko Iwasaki, immunoloog aan de universiteit van Yale, is er nog geen reden tot ­paniek. ‘Dit is een klassiek voorbeeld van hoe immuniteit moet werken’, zei hij in een tweet. De tijd moet uitwijzen of dit om ­enkele uitzonderingen gaat en of er ook na vijf, zes maanden of langer herbesmettingen opduiken.