Regisseur Robbe De Hert (77) overleden

Vlaams regisseur Robbe De Hert (77) is maandag overleden. Dat melden zijn familie en vrienden. De Hert werd bekend als regisseur van films als De Witte van Sichem en Blueberry Hill, en was een van de grootste kenners van de Belgische film.

Het afscheid van de regisseur zal vanwege de coronamaatregelen in intieme kring plaatsvinden. In 2021 plannen familie en vrienden een herdenking van Robbe en de bijzetting van zijn asse op het ereperk van het Schoonselhof. Dat melden Lou De Hert, zijn zoon en Stan De Hert, zijn broer en zijn vrienden Gil Knevels en Ida Dequeecker.

De regisseur was al een tijdje ziek. Hij overleed aan de gevolgen van suikerziekte.

Robbe De Hert geldt als een pionier van de Vlaamse film. Hij was al sinds de late jaren zestig actief, maar brak in 1980 helemaal door met de succesvolle verfilming van ‘De Witte van Sichem’. Daarna volgden nog meer kassuccessen, zoals ‘Zware Jongens’ en ‘Blueberry Hill’.

Daarnaast was hij ook als documentairemaker actief, waarbij hij de Vlaamse filmgeschiedenis analyseerde. Zijn laatste werk was ‘Hollywood aan de Schelde’, waarin hij zijn ongezouten mening gaf over de geschiedenis van de Vlaamse film.

‘Enfant Terrible’

Collega-regisseur Jan Verheyen zegt dat De Hert vooral uit noodzaak een ‘enfant terrible’ van de Vlaamse film werd. ‘Hij was dat niet uit keuze maar uit noodzaak. In die boeiende maar moeilijke pioniersjaren van de Vlaamse film moést je wel lastig doen om gehoord te worden. Robbe was een “enfant terrible” zodat de volgende generaties het niet meer hoefden te zijn. En hij was boven alles een ongelooflijke filmliefhebber die cinema ademde; hij was onze Monsieur Cinema.’

Erik Van Looy noemt De Hert ‘tegelijk een groot en bezeten filmmaker en één van de meest unieke persoonlijkheden van zijn tijd’. ‘Vaak geestig, altijd weerbarstig, nooit banaal. Ik denk dat we mogen zeggen dat hij minstens 10 levens heeft geleid. Het hadden er nog 10 méér mogen zijn. Indien de hemel bestaat, zetten ze daar maar beter snel een regisseursstoel klaar en maken ze zich op voor een stevige storm, want Robbe bleef altijd zichzelf en zal altijd zichzelf blijven. Ik hoop dat we hem nog héél lang zullen missen.’

‘Volksheld’

Acteur Michaël Pas, de hoofdrolspeler in ‘Blueberry Hill’, noemt De Hert een volksheld. ‘Iemand die zichzelf gemaakt heeft. Zonder opleiding, zonder middelen met niets dan zijn talent en zijn koppigheid. Zo heeft hij aan de weg van de Vlaamse film getimmerd, en kansen gemaakt voor wie na hem kwam.’

‘Als jongetje van twaalf speelde ik mee in Robbes “De Witte van Sichem” . Ik was diep onder de indruk van Robbe zelf, zijn bezieling, zijn energie en zijn gedrevenheid. Na mijn toneelschool was ik enorm trots dat ik de rol van Robbe mocht spelen in “Blueberry Hill”. Het vertrouwen dat hij me daar geschonken heeft, heeft me mijn hele loopbaan als acteur voortgestuwd. Ik heb veel aan Robbe te danken. Dank je wel, grote beer!’