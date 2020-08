Twee Tour-Belgen van Trek-Segafredo op ludieke wijze voorgesteld, Oliver Naesen enige Belg bij AG2R

Met Jasper Stuyven en Edward Theuns zitten er zoals verwacht twee landgenoten in de Tour-selectie van Trek-Segafredo. Bauke Mollema en Richie Porte zijn de kopmannen.

De Deense wereldkampioen Mads Pedersen maakt zijn debuut in de Tour de France voor Trek-Segafredo, die op ludieke wijze werd voorgesteld. Kopmannen Mollema en Porte hebben ieder al negen keer deelgenomen. Porte behaalde in 2016 een vijfde plaats, Mollema in 2013 een zesde stek. “Ik mik zowel op het algemeen klassement als op een ritzege”, zegt Mollema.

Big big news. Proud to again be selected by @TrekSegafredo for a lap around France. Can't wait for @LeTour 2020. Can you guess the other riders joining me? pic.twitter.com/TKp70lCiBC — Toms Skujiņš (@Tomashuuns) August 24, 2020

“We hebben snelle jongens als Stuyven, Pedersen en Theuns”, weet ploegleider Kim Andersen. “Ik verwacht mij aan veel ontsnappingen en dan willen we die jongens meekrijgen. Ze zijn ook goed geplaatst om onze kopmannen te beschermen.”

Selectie Trek-Segafredo: Bauke Mollema (Ned), Niklas Eg (Den), Kenny Elissonde (Fra), Mads Pedersen (Den), Richie Porte (Aus), Toms Skujins (Let), Jasper Stuyven (Bel), Edward Theuns (Bel).

Foto: Photo News

AG2R rekent voor de laatste keer op Bardet

AG2R La Mondiale heeft maandag officieel zijn selectie voor de Tour de France (29 augustus-20 september) gepresenteerd. Romain Bardet, die volgend seizoen naar Sunweb trekt, is voor het laatst de kopman in La Grande Boucle. Oliver Naesen gaat als enige Belg in de selectie op zoek naar ritsucces.

Behalve Naesen is de selectie van AG2R volledig Frans met ook nog Mikaël Chérel, Benoît Cosnefroy, Pierre Latour, Nans Peters, Clément Venturini en Alexis Vuillermoz.

Kopman Bardet eindigde als tweede in de Tour van 2016 en als derde in 2017. Hij won drie etappes. Vorig jaar veroverde de klimmer de bolletjestrui.

“We starten deze Tour de France met ambitie, maar bescheiden en zonder druk”, blikte sportdirecteur Vincent Lavenu vooruit. “Onze kopman Bardet heeft bewezen dat hij weer tot de beste renners van het peloton behoort. We gaan voor een zo hoog mogelijke positie in het algemeen klassement.” Lavenu gaf ook mee dat Naesen, Vuillermoz en Cosnefroy mogen gaan voor etappezeges.

Foto: EPA-EFE

Astana laat Miguel Angel Lopez debuteren

Astana trekt in de Tour de France voluit de kaart van Miguel Angel Lopez. De 26-jarige Colombiaan, in 2018 derde in de Giro en de Vuelta, debuteert in La Grande Boucle.

Met de 23-jarige Harold Tejada, aan zijn eerste seizoen in de WorldTour bezig, heeft Astana nog een tweede Colombiaanse Tourdebutant in de rangen. Daarnaast kan Lopez ook nog rekenen op de steun van de Spanjaarden Omar Fraile, Ion en Gorka Izagirre en Luis Leon Sanchez, de Kazach Alexey Lutsenko en de Canadees Hugo Houle. Die laatste testte eerder deze maand nog positief op het coronavirus en miste daardoor de Ronde van Lombardije, maar werd nu weer klaar voor de dienst bevonden.

Selectie Astana: Miguel Angel Lopez (Col), Omar Fraile (Spa), Hugo Houle (Can), Gorka Izagirre (Spa), Ion Izagirre (Spa), Alexey Lutsenko (Kaz), Luis Leon Sanchez (Spa), Harold Tejada (Col)

Foto: Photo News

Nairo Quintana kent zijn ploegmakkers bij Arkéa-Samsic

Arkéa-Samsic heeft maandag zijn achtkoppige selectie voor de Ronde van Frankrijk (29 augustus-20 september) bekendgemaakt. Nairo Quintana, tweede in de Tour in 2013 en 2015, is de absolute kopman.

De dertigjarige Colombiaan zag zijn voorbereiding verstoord worden door een knieblessure, maar heeft zich op hoogtestage in Isola 2000 helemaal klaargestoomd voor de Tour.

Hij steunt in La Grande Boucle op zijn landgenoten Winner Anacona en Dayer Quintana, zijn broer, en verder de Fransen Warren Barguil, Maxime Bouet en Clément Russo, de Italiaan Diego Rosa en de Brit Ben Swift.

Selectie Arkéa-Samsic: Nairo Quintana (Col), Winner Anacona (Col), Warren Barguil (Fra), Maxime Bouet (Fra), Dayer Quintana (Col), Diego Rosa (Ita), Clément Russo (Fra), Connor Swift (GBr)

Cofidis bouwt selectie rond klimmer Guillaume Martin

Cofidis heeft maandag zijn selectie voor de Tour de France bekendgemaakt. De ploeg is voornamelijk rond de Franse klimmer Guillaume Martin opgebouwd, en minder in functie van de Italiaanse spurter Elia Viviani.

Filosoof-klimmer Martin krijgt vier renners in steun: Nicolas Edet, Jesus Herrada, Anthony Pérez en Pierre-Luc Périchon. Viviani, die in 2020 nog geen enkele keer kon winnen, krijgt Simone Consonni en Christophe Laporte als helpers mee. Op zijn vaste gangmaker Fabio Sabatini zal Viviani, die vorig jaar nog de rit naar Nancy won, dit jaar niet kunnen rekenen.

Cofidis mikt in deze Tour, die zaterdag van start gaat, in de eerste plaats op een ritzege. Daar wacht de Franse ploeg al twaalf jaar op.

Selectie Cofidis: Guillaume Martin (Fra), Simone Consonni (Ita), Nicolas Edet (Fra), Jesus Herrada (Spa), Christophe Laporte (Fra), Anthony Pérez (Fra), Pierre-Luc Périchon (Fra), Elia Viviani (Ita).

Geen Terpstra bij Total Direct Energie

De Nederlander Niki Terpstra maakt geen onderdeel uit van de Tour-selectie bij Total Direct Energie, dat maandag zijn ploeg bekendmaakte. Hij kampt nog met een conditionele achterstand, na een zware val op training in juni. De verrassing in de selectie is de 21-jarige debutant Mathieu Burgaudeau.

Behalve Terpstra ontbreken met Rein Taaramae en Adrien Petit nog twee bekende namen in de selectie van ploegleider Jean-René Bernaudeau. Sprinter Niccolo Bonifazio is er wel bij.

Selectie: Niccolo Bonifazio (Ita), Mathieu Burgaudeau (Fra), Lilian Calmejane (Fra), Jérôme Cousin (Fra), Fabien Grellier (Fra), Romain Sicard (Fra), Geoffrey Soupe (Fra), Anthony Turgis (Fra).