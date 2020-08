Trump is nu ook officieel opnieuw de Republikeinse presidentskandidaat

De Republikeinen hebben maandag op hun conventie president Donald Trump officieel genomineerd als hun kandidaat bij de presidentsverkiezingen van 3 november. Hij neemt het dan op tegen de Democratische kandidaat Joe Biden. Ook Mike Pence is opnieuw genomineerd als vice-president.

De huidige president verzekerde zich maandag van de 122 kiesmannen uit Florida. Daardoor heeft hij genoeg steun om de nominatie in de wacht te slepen. Een ernstige tegenkandidaat was er niet. Trump moet wel nog formeel ingaan op het verzoek. Hij zal dat normaal donderdag doen.

De Republikeinen houden, net als de Democraten vorige week, een grotendeels digitale conventie, aangevuld met toespraken vanop verschillende ­locaties. Trump zelf is op de eerste dag van de conventie afgezakt naar Charlotte, North Carolina. Daar wou de partij lang een ‘normale’ conventie houden, maar de (Democratische) gouverneur van North Carolina drong aan op bijkomende veiligheidsmaatregelen, waardoor een grote bijeenkomst onmogelijk werd.

Trump gaf maandag wel al een korte toespraak op de Republikeinse conventie. ‘Ons land kan in een vreselijke, vreselijke richting gaan, of een nog meer fantastische richting,’ hield hij de aanwezigen voor. Hij ging ook nogmaals in op stemmen per post. ‘Het is niet eerlijk’, klaagde hij. Volgens hem zal het niet mogelijk zijn om de juiste uitslag te bepalen.

Donderdagavond houdt Trump zijn aanvaardingstoespraak vanop de South Lawn van het Witte Huis. Dat Trump voor zo’n belangrijke campagnetoespraak geen neutraal terrein kiest, leidde al tot felle ­kritiek.