Delfine Persoon denkt nu toch anders over haar verloren gevecht (en krijgt de steun van Tyson Fury)

Twee dagen nadat Delfine Persoon de rematch om de vier belangrijkste gordels in het vrouwenboksen verloren heeft tegen de Ierse Katie Taylor, heeft ze zich bedacht over het resultaat van het gevecht. ‘Ik denk niet dat ik verloren heb.’

‘Dit keer respecteer ik wel de beslissing van de jury. Katie Taylor heeft de zege verdiend.’ Geen woedeaanval zoals vorig jaar in New York, wel een sportieve buiging van Delfine Persoon voor haar Ierse rivale na een al even beklijvend gevecht om de wereldtitel bij de lichtgewichten. Persoon legde zich neer bij de beslissing van de jury. En dat was best opvallend. Omdat zelfs de Britse pers moest toegeven dat het voor hen niet duidelijk was wie nu eigenlijk het gevecht had gewonnen.

‘De beslissing van de jury had beide kanten kunnen uitgaan’, meende Anthony Joshua, de Engelse wereldkampioen bij de zwaargewichten. ‘Het was zo close. En opnieuw een fantastisch gevecht tussen twee geweldige atleten.’ Joshua ging achteraf in de kleedkamer Persoon nog feliciteren met haar prestatie.

De Britse ex-bokser en Sky-analist Spencer Oliver, één van de weinige aanwezigen naast de ring, vertelde dat hij op zijn scorekaart de zege aan Persoon had gegeven. ‘Dat één van de juryleden een 98-93 gaf in het voordeel van Taylor, is knettergek. Voor mijn gevoel heeft Persoon genoeg gedaan om deze kamp te winnen. ’

Twee dagen later heeft Delfine Persoon ook haar standpunt gewijzigd. ‘Ik heb het gevecht nu een paar keer herbekeken en het ziet er anders uit dan hoe ik het aanvoelde meteen na de kamp. Ik denk eigenlijk niet dat ik verloor. Het was erg close en ik denk dat het beide kanten had kunnen uitgaan of een gelijkspel had kunnen zijn. In de tweede ronde brak ik mijn neus door een kopstoot. Ik had het daardoor moeilijk om te ademen en het stopte mij om vol gas door te gaan. Toch proficiat aan Katie. Het is nu tijd voor wat rust.’

Foto: REUTERS

Persoon kreeg na afloop ook een berichtje van Tyson Fury, die andere wereldkampioen bij de zwaargewichten, om haar te zeggen dat zij verdiende te winnen. Fury herhaalde die boodschap bij BT Boxing. ‘Het was een briljant gevecht. Soms durven de beslissingen van de jury in het boksen al eens variëren en veroorzaken ze verontwaardiging. Dat heeft de maken met politiek’, verwees hij naar het feit dat Katie Taylors promotor Eddie Hearn ook het gevecht organiseerde. ‘Maar ik wil beide boksters feliciteren. Ze hebben alles gegeven. Binnen 10 à 20 jaar zullen de vrouwelijke boksers terugkijken naar deze tijd en zeggen: deze meiden hebben voor ons het pad geëffend.’