Victor Campenaerts snelt twee man voorbij maar moet tevreden zijn met brons, Stefan Küng wint EK tijdrijden

Victor Campenaerts (NTT) is er maandag in het Franse Plouay niet in geslaagd Remco Evenepoel op te volgen als Europees kampioen tijdrijden. De werelduurrecordhouder moest vrede nemen met brons, op 21 seconden van de Zwitserse winnaar Stefan Küng (Groupama-FDJ). De Fransman Revi Cavagna (Deceuninck - Quick-Step) werd tweede, op 17 seconden van de 26-jarige Küng.

Door de coronacrisis ruimde het Italiaanse Trento als decor van de Europese kampioenschappen plaats voor het Franse Plouay, dat in 2000 ook al de wereldkampioenschappen organiseerde. Maar omdat alle reeksen op één en dezelfde dag aan de slag moesten, reed iedereen op dezelfde 25,6 kilometer lange, golvende omloop. Een korte opdracht, voor profrenners.

Belgisch kampioen Wout van Aert kwam niet aan de start en daardoor leek tweevoudig Europees kampioen Victor Campenaerts de grootste kanshebber om Evenepoel op te volgen. Aan het tussenpunt, na 13,4 kilometer, moest hij echter twee renners voor zich dulden: Küng was er tien seconden sneller, Cavagna drie. In het voordeel van Campenaerts sprak wel dat hij twee tragere voorgangers had kunnen bijhalen.

Aan de streep zette Cavagna de richttijd neer met 30:35 en daar beet Campenaerts, die onderweg nochtans zowel Jan Barta als Claudio Imhof voorbij snelde, de tanden op stuk. Hij was vier seconden trager dan de Fransman. Het leverde brons op, want Küng deed met een gemiddelde snelheid van bijna 50,7 kilometer per uur nog achttien seconden beter dan Cavagna. De laatst gestarte renner, Alex Dowsett, slaagde er niet meer in om Campenaerts van brons te houden. De Brit werd vierde, voor de Italiaan Edoardo Affini.

Voor de tweede Belg, Jasper De Plus, liep het al mis bij de start, waar hij te laat op het vertrekpodium verscheen. Hij finishte nadien als negentiende op 3:18 Van Küng.

Uitslag:

1. Stefan Küng (ZWI) in 30:18:11

2. Rémi Cavanga (FRA) + 17”

3. Victor Campenaerts (BEL) +21”

4. Alex Dowsett (GBR) +1’03”

5. Edoardo Affini (ITA) +1’15”