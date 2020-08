Nederlands koningspaar na overtreding coronaregels: ‘Niet goed opgelet’

De Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima lieten zich tijdens hun vakantie in Griekenland fotograferen met een restauranthouder zonder afstand te houden.

Op sociale media circuleert een foto waarop het koningspaar dicht bij een man staat. Ze dragen ook geen mondmaskers. Volgens RTL Nieuws is de onbekende man een restauranteigenaar op het eiland Milos.

Nadat de foto in de media was verschenen, hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima officieel gereageerd. ‘In de media verscheen een foto waarop we te weinig afstand houden. In de spontaniteit van het moment hebben we daar niet goed op gelet. Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen.’

‘In media verscheen een foto waarop we te weinig afstand houden. In de spontaniteit van het moment hebben we daar niet goed op gelet. Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen’-WA & Máxima — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) August 24, 2020

De Rijksvoorlichtingsdienst wil verder geen commentaar geven omdat het om een privésituatie gaat.