Kabinetschef Beke zet stap opzij

Katrien Van Kets wordt begin september de nieuwe kabinetschef van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Niko Gobbin, die sinds november 2019 het kabinet van Beke leidde, had aangegeven deze functie niet langer te willen uitoefenen.

Dat meldt Beke in een persbericht. Gobbin blijft wel aan de slag op het kabinet. Hij heeft een lange staat van dienst bij de CD&V. Jarenlange leidde Gobbin de studiedienst van de Vlaamse christendemocraten.

Niko Gobbin Foto: BELGA

Hij was ook aan de slag op verschillende kabinetten van voormalig premier Yves Leterme, en zat in 2010-11 en 2014 mee aan tafel bij de federale formatiegesprekken. Van mei 2016 tot november 2019 verliet hij tijdelijk de politiek, en was hij aan de slag als hoofd van het Gentse ziekenhuis AZ Sint-Lucas.

Zijn opvolgster Van Kets verdiende haar strepen bij de CM. Daar was ze onder andere directeur gezondheid, welzijn en participatie. Ook zij stapte in november 2019 over naar het kabinet van Beke, waar ze tot dusver adjunct-kabinetschef was.

‘Ik vind het jammer dat Niko deze keuze maakt’, zegt Beke. ‘Maar ik wil ze wel respecteren.’ Hij bedankt hem uitdrukkelijk voor zijn inzet bij de aanpak van het coronavirus. ‘Het doet ook veel deugd dat we op zijn expertise kunnen blijven rekenen. Katrien heeft tijdens deze ongeziene crisis inzicht, daadkracht en werklust getoond op een straffe manier. Ik ben blij dat ik op haar kan bouwen als mijn nieuwe rechterhand.’