Wilders verwijst in laatste woord op ‘minder Marokkanen’-proces naar recente rellen

Een Nederlandse rechtbank doet op 4 september uitspraak in het inmiddels jarenlang aanslepende proces over uitspraken van politicus Geert Wilders. Op de laatste procesdag in het hoger beroep herhaalde Wilders dat hij vindt dat hij ten onrechte wordt veroordeeld, en verwees naar recente rellen om zijn gelijk te bewijzen. Het boegbeeld van de PVV riskeert een boete voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie.

De PVV-leider staat terecht voor uitspraken die hij in maart 2014 deed. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst stelde de politicus zijn publiek drie vragen: of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en ten slotte Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde steeds harder ‘Minder! Minder!’ als antwoord. Daarmee zette de PVV’er volgens het Openbaar Ministerie aan tot haat.

In hoger beroep is een geldboete van 5.000 euro geëist. De rechtbank veroordeelde Wilders in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar legde geen straf op. Zowel het OM als de politicus ging in beroep.

De laatste gewone zittingsdag van dat beroep vond maandag plaats. De uitspraak volgt eind volgende week. Op de laatste zitting kreeg Wilders het woord. De zitting duurde niet langer dan een kwartier.

Eigenlijk had Wilders al eind juli het laatste woord gekregen, maar sindsdien zijn nog nieuwe stukken aan het dossier toegevoegd, waardoor Wilders vanmorgen nog één keer het woord kreeg. In die korte tijd herhaalde hij daar nogmaals dat hij vindt dat hij ten onrechte wordt vervolgd. De aangiften tegen hem zouden georkestreerd zijn gebeurd, en politiek gemotiveerd zijn. Het Openbaar Ministerie zou daarom niet-ontvankelijk verklaard moeten worden, zei hij.

Rellen

Als de rechter die redenering niet zou volgen, dan vindt Wilders dat hij sowieso toch recht heeft op de vrijspraak. ‘Kijkt u naar wat er de afgelopen weken in steden en wijken is gebeurd. Van Utrecht, Kanaleneiland, tot Den Haag, Schilderswijk. Maar ook in zoveel andere plaatsen en wijken van Nederland. Onze straten stonden soms letterlijk in brand. Buurten zijn onveilig gemaakt. De politie bekogeld’, verwees hij naar een reeks recente rellen.

‘Heb niet iets tegen alle Marokkanen’

De rechtse politicus geeft wel toe dat die rellen niet alleen aan Marokkanen te wijten zijn. ‘Maar het was wel de meerderheid’, citeert NOS uit het slotwoord van Wilders. ‘Ik zeg opnieuw niet – en dat heb ik ook nooit gezegd – dat alle Marokkanen niet deugen of crimineel zijn. Dat zou aperte onzin zijn. Ik heb niet iets tegen alle Marokkanen. Maar ik benoem wel al jarenlang dit maatschappelijke probleem. Dat is ook mijn taak als politicus en ik draag daar democratische oplossingen voor aan.’