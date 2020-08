De jurk die het internet in de ban houdt

Er was nog nooit zo’n groot aanbod kleding als vandaag, en toch duikt er af en toe een jurk op die schijnbaar iedereen wil hebben. Het exemplaar dat u deze zomer niet kon ontgaan zijn op de sociale media? Een zeemzoete jurk van roze tule met blinkende aardbeien. En dat ondanks een prijskaartje van ruim 400 euro.

De jurk, die al weken alomtegenwoordig is op sociale media zoals Instagram en Tiktok, staat niet op naam van een grote kledingketen (zoals vorig jaar het geval was), noch op die van een bekende ontwerper. De roze wolk van tule met geappliceerde aardbeien die veel vrouwen recent hebben toegevoegd aan hun garderobe, is een ontwerp van de jonge Kosovaarse Lirika Matoshi, en wordt nog steeds verkocht via haar webshop, voor 490 dollar.

De allerminst ingetogen jurk is verre van ideaal voor thuiswerkdagen en hoort nog het meest thuis op rode loper, zoals model Tess Holliday demonstreerde bij de Grammy’s. Matoshi verwachtte na het uitbreken van de coronapandamie en lockdown dan ook geen topverkoop van het stuk in kwestie, en toch is dat exact wat er gebeurde. De jurk wordt sinds januari te koop aangeboden, maar geholpen door de vele video’s en foto’s op sociale media piekte in juli en augustus het aantal zoekopdrachten op Google voor ‘strawberry dress’. Intussen zijn er ook al heel wat (goedkope) kopieën te vinden. En voor wie de jurk misschien toch wat too much is, is er ook een gelijkaardig mondmasker beschikbaar.

Volgens Vogue-modejournaliste Sarah Spellings, die de jurk zelf ook heeft, heeft ook de beschikbaarheid van de jurk in hoge mate meegespeeld in de stijgende populariteit. Op Tiktok duikt de jurk op in filmpjes die worden getagd met #cottagecore, aangezien ze perfect aansluit bij die esthetiek die het geromantiseerde plattelandsleven centraal stelt, iets waar velen de voorbije maanden naar hebben gehunkerd.

Want dat een vrolijke prinsessenjurk die je eerder zou verwachten in de garderobe van kleine meisjes toch zoveel volwassen vrouwen kan overtuigen, kan ook verklaard worden door een nostalgisch verlangen naar onze kindertijd, waarin nog geen sprake was van een dodelijk virus dat onze hele leven overhoop haalt. Volgens Matoshi is dat ook wat ze met haar ontwerpen beoogt, ons doen herinneren aan betere tijden. Het verklaart meteen waarom ze steeds teruggrijpt naar bloemen, wolkjes, sterren, hartjes en snoepkleurtjes.

Nochtans was daar in haar eigen kindertijd weinig sprake van: kort na haar geboorte brak de Kosovo-oorlog uit. Matoshi kwam naar New York City om mode te studeren, maar werd niet toegelaten aan het Fashion Institute of Technology. Het weerhield haar niet om in 2016 haar eigen label te lanceren, toen ze 20 jaar oud was. Volgens haar website wordt de kleding geproduceerd in New York City en Kosovo, waar ze met haar zussen een eigen fabriek opende.