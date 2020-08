Ellen van Dijk is dan toch te kloppen: Anna van der Breggen snelt naar Europese titel tijdrijden

De Nederlandse Anna van der Breggen heeft maandag in het Franse Plouay de Europese tijdrittitel bij de vrouwen veroverd. Ze haalde het voor haar landgenote Ellen van Dijk, die de voorbije vier jaar goed was voor Europees goud. De Belgische vrouwen speelden geen rol van betekenis.

De vrouwen elite konden de voorbije jaren nog maar vier keer strijden voor de Europese tijdrittitel en even vaak ging die naar Van Dijk. In de zoektocht naar een vijfde titel op rij liet ze zaterdag de wegrit van het Nederlandse kampioenschap schieten, in tegenstelling tot Van der Breggen. Die laatste wilde ondanks haar erg lange (winnende) raid op dat NK een gooi doen naar een eerste Europese tijdrittitel na drie keer podium.

De twee Nederlandse topfavorietes slaagden er al in de eerste helft van de 25,6 kilometer lange, heuvelachtige tijdrit in om een renster die voor hen was gestart bij te halen. Aan het tussenpunt bleek de 30-jarige Van der Breggen een streepje voor te hebben, met een voorsprong van bijna zeven seconden op haar landgenote. Die marge diepte ze nadien alleen maar verder uit, want aan de streep had ze een voorgift van 31 seconden op Van Dijk. De Zwitserse Marlen Reusser kon in het spoor van Van der Breggen brons veroveren.

????? | Anna van der Breggen heeft 7 seconden voorsprong op Ellen van Dijk na 13.4km bij het EK tijdrijden.

Kan de kersvers Nederlands kampioen de Europees kampioen tijdrijden onttronen?



Nu live op Eurosport 1 en de Eurosport Player pic.twitter.com/3IBXAOTg3n — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 24, 2020

????? | Ellen van Dijk komt niet aan de tijd van Anna van der Breggen.



Anna van der Breggen is de nieuwe Europees kampioen tijdrijden!#EuroRoad20 pic.twitter.com/3BVwcSzu19 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 24, 2020

Dat de twee Belgische vrouwen niet voor een uitschieter zouden kunnen zorgen, was al duidelijk aan het tussenpunt. Julie Van De Velde werd uiteindelijk 21e op 26 deelneemsters, triatlete Sara Van de Vel 22e. Ze moesten allebei bijna vier minuten toegeven op Van der Breggen. Belgisch tijdritkampioene Lotte Kopecky nam niet deel.

Uitslag:

1. Anna van der Breggen (NL) in 34:03:92

2. Ellen van Dijk (NL) +30”

3. Marlen Reusser (ZWI) +59”

4. Lisa Brennauer (DUI) +1’13”

5. Vittoria Bussi (ITA) + 1’32”