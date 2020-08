Ilan Van Wilder pakt brons op EK tijdrijden voor beloften

Ilan Van Wilder (20) heeft België een eerste medaille bezorgd op het EK tijdrijden. De renner van Team Sunweb liet bij de U23 de derde tijd noteren.

Van Wilder, eerder al vice-Belgisch kampioen tijdrijden voor junioren na Remco Evenepoel in 2018, eindigde knap derde in Plouay. Hij had 29 seconden achterstand op winnaar Andreas Leknessund, die in 2021 zijn ploegmaat wordt. De Zwitser Stefan Bissegger pakte het zilver.

Ook Florian Vermeersch eindigde in de top 10: de renner van Lotto-Soudal bolde met de negende tijd over de streep.