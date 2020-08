Tim Wellens mist Tour na val op training

Lotto-Soudal moet Tim wellens noodgedwongen schrappen in de Tourselectie. Hij kwam zwaar ten val op training en wordt vervangen door Frederik Frison.

Wellens heeft zware schaafwonden en vleeswonden opgelopen aan de rechterschouder, de knie en de elleboog na een training achter de moto.

‘Het is moeilijk te omschrijven hoe ontgoocheld ik ben. Dit moet een mijn zwaarste valpartijen ooit geweest zijn’, vertelt Tim Wellens op de website van de ploeg. ‘We waren aan hoge snelheid aan het trainen toen we plots verrast werden door een oneffenheid in de weg. Mijn gangmaker kon zich nog net redden. Ik niet meer. Ik had geen tijd meer om te remmen. Aan hoge snelheid kwam ik ten val en bleef ik erg lang glijden. Het verklaart de diepe wonden. Lichte koorts en slecht slapen maken herstel tegen de Tour uitgesloten. In de Tour zelf verder herstellen is ook onmogelijk. Daarvoor zijn de eerste etappes dit jaar te zwaar. Bovendien is elke Tourrit wel een soort wereldkampioenschap. Intussen herstellen kan je dus vergeten.’

Vorig jaar droeg hij nog 15 dagen de bollentrui in de Tour en ook nu had Wellens een paar etappes aangekruist. ‘Ik had mijn zinnen gezet op een ritzege. Vooral die eerste etappes naar Nice, Sisteron en Orcières-Merlette had ik in het rood aangekruist. Dat is mijn trainingsregio. Ik had al die etappes al enkele keren verkend. Vergeefs dus’, aldus een teleurgestelde Wellens.

Frison debuteert

Met Frederik Frison heeft Lotto-Soudal al een vervanger klaar. De 28-jarige bronzen medaille van het BK tijdrijden debuteert in de Tour. De Giro in 2018 was zijn eerste grote ronde.

De selectie bestaat nu uit Steff Cras, Jasper De Buyst, Thomas De Gendt, John Degenkolb, Caleb Ewan, Frederik Frison, Philippe Gilbert en Roger Kluge.