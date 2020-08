Kremlincriticus ‘vrij waarschijnlijk’ vergiftigd volgens Duitse regering

De Duitse overheid oordeelt dat het ‘vrij waarschijnlijk’ is dat Aleksej Navalni is vergiftigd. De Russische Kremlincriticus ligt in coma in een ziekenhuis in Berlijn.

‘Het vermoeden heerst dat meneer Navalni vergiftigd was aangezien de recente Russische geschiedenis helaas meerdere van dergelijke verdachte gevallen heeft gekend’, aldus de woordvoerder van de Duitse regering, Steffen Seibert.

‘Het gaat om een patiënt die op een vrij waarschijnlijke manier het slachtoffer is geworden van een gifaanval’, ging hij verder. ‘De verdenking slaat niet op het feit dat Navalni zichzelf zou hebben vergiftigd, maar dat iemand hem heeft vergiftigd en de Duitse regering neemt die verdenking heel ernstig.’

De Russische overheid heeft nog niet gereageerd op de communicatie van de Duitse overheid. Op vrijdag zei het Kremlin nog dat het onduidelijk was wat de toestand van Navalni heeft veroorzaakt en dat uit eerste tests niet bleek dat hij vergiftigd werd.

De 44-jarige Navalni is een van de voornaamste tegenstanders van het Kremlin. ‘Er was geen formele uitnodiging, maar voor humanitaire redenen kon Navalni snel het land binnenkomen op vraag van zijn familie’, aldus Seibert.

De Kremlincriticus is donderdag in Omsk in het ziekenhuis opgenomen. Zijn naasten verzekerden dat hij doelbewust was vergiftigd.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, stelt dat er momenteel nog niet voldoende informatie is om vast stellen of hij is vergiftigd. ‘Er zijn nog een heleboel vragen over de zaak en we moeten eerst de feiten kunnen vaststellen’, aldus de minister, op bezoek in Kiev.