Van Haren koopt Brantano-winkels

Een deel van de Brantano-winkels wordt omgedoopt tot Van Haren. De keten kijkt de komende weken hoeveel medewerkers aan de slag kunnen blijven.

Schoenenketen Van Haren neemt 43 van de ruim honderd Brantano-winkels over. Van Haren beschikte tot nu toe al over 16 winkels in België. Van Haren is een dochter van de Duitse schoenenmastodont Deichmann, en is vooral actief in Nederland. Daar beschikt de keten over 143 vestigingen. In een mededeling doet Van Haren geen toezeggingen over behoud van de werkgelegenheid. De keten gaat de komende weken onderzoeken welke Brantano-medewerkers in de Van Haren-winkels aan de slag kunnen gaan. Ook verdere detail over de overname moeten nog verder worden uitgewerkt.

De Duitse onderneming Deichmann is de grootste schoenenverkoper van Europa. Het bedrijf werd opgericht in 1913 en is nog steeds eigendom van de oprichtersfamilie. Deichmann heeft 4.200 winkels in 31 landen en heeft 43.900 mensen in dienst.