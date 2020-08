Protesten na neerschieten zwarte man in noorden VS

In de Amerikaanse stad Kenosha, in de noordelijke staat Wisconsin, zijn protesten uitgebroken nadat een politieman een zwarte man had neergeschoten.

De 29-jarige Jacob Blake werd gisteren meerdere keren in de rug geschoten door politieagenten in Wisconsin. Op beelden van het incident op sociale media is te zien hoe Blake rond een grijze auto wandelt, gevolgd door twee agenten. Wanneer Blake de deur opent, grijpt een van de agenten hem bij zijn kledij en worden er minstens zeven schoten afgevuurd. Het slachtoffer is in het ziekenhuis opgenomen en is er ernstig aan toe. Zijn broer meldt dat Blake al geopereerd werd en dat hij nu op intensieve zorg ligt.

De politie werd opgeroepen na een melding van huiselijk geweld. Volgens een lokale krant zou Blake geprobeerd hebben een gevecht te stoppen, maar de politie heeft nog niet gecommuniceerd wat de aanleiding was voor de escalatie. Wel werden de betrokken agenten op inactief geplaatst.

Gouverneur: ‘Verantwoording van politie nodig’

Intussen wil de Democratische gouverneur van Wisconsin, Tony Evers, dat de politie verantwoording aflegt. ‘Hoewel we nog niet alle details hebben, weten we dat hij niet de eerste zwarte man of persoon is die neergeschoten, verwond of genadeloos gedood werd door mensen die instaan voor de handhaving van de wet in onze staat of in ons land’, zei Evers in een mededeling.

‘We staan achter iedereen die gerechtigheid, gelijkheid en verantwoording eist voor zwarte levens in ons land’, klonk het nog.

Protesten

Onmiddellijk na het incident braken zondagavond ongeregeldheden uit in Kenosha. Mensen verzamelden zich op het kruispunt waar het incident plaats had gevonden. De spanningen liepen snel op naarmate meer agenten arriveerden. Verschillende politiewagens werden beschadigd en een video toont hoe een agent met een steen geraakt wordt en op de grond valt.

De groep verplaatste zich uiteindelijk naar het politiegebouw van Kenosha. Politie in oproeruitrusting gebruikte rubberen kogels en traangas om de menigte uit elkaar de drijven. Sommige demonstranten beschadigden de vuilniswagens die gebruikt werden om het verkeer te blokkeren door de ramen in te slaan en ze in brand te steken. Dat schrijft The Washington Post.

Na middernacht verplaatste de menigte zich naar de rechtbank waar iemand voor het gebouw een brand startte, aldus plaatselijke media. De politie bluste het vuur en zette opnieuw traangas in. In de stad is een nachtelijk uitgaansverbod afgekondigd. Evers heeft aangekondigd dat er een onderzoek komt naar de gewelddadige politie-interventie waarbij Blake neergeschoten werd.

Louisiana

Vrijdagavond kwam een zwarte verdachte dodelijk om bij een politie-interventie in de zuidelijke staat Louisiana. De agenten hadden eerst tevergeefs gebruikgemaakt van tasers om de man, Treyford P., te stoppen. De verdachte zou een mes bij zich hebben gehad. De politie heeft geen informatie verstrekt over het aantal afgevuurde schoten, maar in mediaberichten werd gesproken van een tiental schoten.

Ben Crump, de advocaat van de familie van het slachtoffer, verspreidde via Twitter een video die een getuige zou hebben gemaakt. Daarop is te zien dat een zwarte man langzaam wegwandelt van de politiemensen. Als hij de ingang van een tankstation nadert, schieten de agenten verscheidene keren en van dichtbij op hem. Crump eist volledige opheldering over het ‘zorgeloze schieten en de tragische dood van de man’. Hij vindt dat de verantwoordelijke politiefunctionarissen op staande voet moeten worden ontslagen.

BLM-protesten

Beide incidenten komen na maanden van felle protesten en spanningen na de dood van George Floyd in mei in Minneapolis (Minnesota) tijdens een arrestatie. Ben Crump is ook de advocaat van de familie Floyd.