‘Er is nu al enkele dagen op rij een daling van het aantal nieuwe besmettingen’, verklaarde Steven Van Gucht maandag op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Volgens hem gaat die daling echter te traag, met de heropening van de scholen op 1 september in het vooruitzicht.

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is voor de achtste dag op rij gedaald. In de week van 14 tot en met 20 augustus werden gemiddeld 493,3 besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een daling met 15 procent in vergelijking met een week eerder. Dat blijkt maandag uit de gegevens van Sciensano, die bekend zijn gemaakt op een persconferentie van het Crisiscentrum.

‘Als die dalende tendens zich op hetzelfde ritme blijft voortzetten, gaan we gemiddeld 400 nieuwe besmettingen per dag hebben op het moment dat de scholen opengaan. Dat is nog veel, vier keer hoger dan begin juli’, zei Van Gucht.

Van Gucht: ‘Het zou goed zijn als dat aantal nog verder naar beneden kan worden gebracht. We moeten streven om tegen dan onder de 100 nieuwe besmettingen te zitten. Dat is haalbaar als we komende dagen extra aandacht besteden aan de gouden regels om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Denk vooral aan de beperking van je aantal dichte contacten.’

‘We beseffen dat het mentaal heel zwaar is om het aantal nauwe contacten te beperken, maar het is wel een cruciale maatregel om de verspreiding van het virus tegen te gaan’, verklaarde Yves Stevens van het Crisiscentrum. ‘Daarom dat de Veiligheidsraad vorige week beslist heeft om de bubbel van vijf te verlengen. Ingrijpend, maar nodig. De meeste besmettingen vinden nog altijd plaats in huiselijke sfeer. Het is mogelijk om met vrienden af te spreken, buiten je bubbel, maar hou dan afstand, draag een mondmasker en spreek met maximaal tien mensen tegelijk af.’

Meeste besmettingen in Brussel

Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen is op nationaal niveau voor de achtste dag op rij gedaald. In de week van 14 tot en met 20 augustus werden gemiddeld 493,3 besmettingen per dag geregistreerd. ‘Dat is een daling met 15 procent in vergelijking met een week eerder’, zo verklaarde Frédérique Jacobs van Sciensano. ‘De meeste nieuwe besmettingen werden in Brussel genoteerd. In Antwerpen zet de daling zich verder.’

In de week van 14 tot en met 20 augustus werden gemiddeld 24 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. ‘Dat is een daling met 30 procent ten opzichte van de week ervoor, toen er nog gemiddeld 35 opnames per dag waren. Het aantal overlijdens, gemiddeld 9 per dag, bleef ongeveer gelijk. Een deel van die overlijdens is mogelijk wel deels te wijten aan de hittegolf’, besloot Jacobs.

Meer dan helft woonzorgcentra coronavrij

‘In tegenstelling tot bij de eerste golf is de situatie in de meeste woon-zorgcentra (wzc) nog altijd gunstig’, wist Van Gucht nog. ‘Sinds eind juli noteren we wel opnieuw een stijging van het aantal nieuwe besmettingen, maar meer dan de helft van de wzc is sinds 22 juli coronavrij gebleven.’

Van Gucht: ‘In totaal zijn er sinds eind juli 28 uitbraken in verschillende woon-zorgcentra geteld, verspreid over het land. De meest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (11), in de provincie Antwerpen (6) en in Luik (5). We moeten dus waakzaam blijven. Bezoek moet kunnen en is belangrijk, het is een essentiële menselijke behoefte, maar we moeten het op een veilige manier organiseren. Bezoekers moeten altijd een mondmasker dragen en zo veel mogelijk afstand houden.’