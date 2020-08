Remco Evenepoel mag het ziekenhuis verlaten

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) mag maandag het ziekenhuis verlaten. Dat meldt de renner uit Schepdaal via sociale media.

Op 15 augustus kwam Remco Evenepoel zwaar ten val tijdens een afdaling in de Ronde van de Lombardije. Hij viel over een muurtje in de afgrond. Daarbij liep hij een bekkenbreuk op waardoor zijn seizoen voorbij is.

Evenepoel werd vorige week overgebracht van Italië naar het ziekenhuis in Herentals waar hij dus tot en met maandag verbleef. ‘Ik kom naar huis’, meldde hij kort via Facebook. Daar kan hij thuis zijn herstel verder zetten.