Zeker vijf doden bij grote ontploffing in zuiden van Filipijnen

In de Zuid-Filipijnse stad Jolo in de provincie Sulu heeft zich maandag een grote ontploffing voorgedaan. Daarbij zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen, zegt een antiterreurtaskforce.

De ontploffing gebeurde voor een publiek plein langs een grote straat in de stad, op 1.000 kilometer ten zuiden van Manilla. ‘Een geparkeerde motorfiets ontplofte met verschillende slachtoffers als gevolg’, aldus de taskforce. De motorfiets stond nabij een legertruck.

Sulu is een bolwerk van de terroristische organisatie Abu Sayyaf. Die werd verantwoordelijk gehouden voor sommige van de zwaarste terreuraanslagen in de Filipijnen, voor ontvoeringen om losgeld te eisen en voor onthoofdingen. De groep is een bondgenoot van de terreurgroep Islamitische Staat.

De ontploffing gebeurde meer dan een week nadat een hooggeplaatste militant van de groep aan de politie was overgedragen. De militant had de hulp gezocht van een moslimleider, om medische verzorging te krijgen voor een verwonding die hij vorig jaar had opgelopen.