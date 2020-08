Veertigtal Brantano-winkels openen maandag

Het veilinghuis dat de uitverkoop bij schoenenketen Brantano organiseert, denkt maandag een veertigtal winkels te kunnen openen. Dat blijkt zondagavond uit een nieuwe update. Zaterdag waren dat er nog meer dan 60.

Ondanks de chaotische start van de uitverkoop bij Brantano zaterdag, zullen er maandag opnieuw een veertigtal winkels openen, meldt het organiserende veilinghuis Moyersoen. Eerder was er nog sprake van vijftig.

De uitverkoop, met kortingen tot 75 procent, trok dit weekend heel veel volk, en op sommige plaatsen moest de politie tussenbeide komen.

Om problemen te vermijden, zal het veilinghuis extra kassa’s installeren en zo veel mogelijk extra personeel inzetten, zei marketingverantwoordelijke Jeroen Van Daele eerder. Met burgemeesters die hebben aangegeven dat het anders moet, voerde het veilinghuis naar eigen zeggen ‘constructieve’ gesprekken. Ook zullen sommige winkels pas na de middag opengaan, om het personeel meer tijd te geven om de winkels op te ruimen.

Zondag liet Moyersoen verstaan dat ze de eerste dag een succes vonden: ‘Bij slechts een viertal winkels moest de politie tussenbeide komen of moesten de deuren gesloten worden’, zei Van Daele. ‘In de bijna zestig andere winkels waren geen problemen’, vertelt Van Daele. ‘We hebben heel mooie resultaten gehaald. En ook het personeel was heel tevreden dat ze konden werken: we hebben veel berichtjes en foto’s gekregen, tot zelfs om 10 uur ’s avonds.’

De vakbonden uitten zaterdag scherpe kritiek op de curatoren en het veilinghuis. Die laatste zouden voor het snelle gewin gegaan zijn door onvoldoende maatregelen te nemen voor de grote opkomst, en dat in coronatijden. In Koksijde werd een filiaal gesloten, elders waren er lange files. De vakbonden menen dat het te voorspellen was dat er veel volk zou afkomen op de kortingen met 75 procent.

‘We hadden de opkomst inderdaad iets lager ingeschat, maar het is zeker niet de eerste keer dat we een uitverkoop houden met zulke kortingen’, erkende Van Daele. ‘De houding van de vakbonden is wel heel negatief: in 99 procent van de gevallen is het personeel zeer tevreden.’

De uitverkoop gaat waarschijnlijk nog enkele weken voor.