Twitter plaatst opnieuw mededeling bij tweet Trump over poststem

Twitter heeft zondag een mededeling bij een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump geplaatst. In die tweet uitte Trump kritiek op het gebruik van postbussen voor de stembuslag in november.

De laatste tweet in een rij die van Twitter een disclaimer krijgt, is er eentje over stemmen per post. Hoe kan het ook anders? Stemmen per post is al wekenlang voer voor debat in de VS. Trump is tégen stemmen per post. Hoewel dat niet bewezen is, vindt hij het te fraudegevoelig.

So now the Democrats are using Mail Drop Boxes, which are a voter security disaster. Among other things, they make it possible for a person to vote multiple times. Also, who controls them, are they placed in Republican or Democrat areas? They are not Covid sanitized. A big fraud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2020

Volgens Twitter is Trumps bericht in strijd met het bedrijfsbeleid met betrekking tot ‘maatschappelijke integriteit en verkiezingsintegriteit’. Twitter liet Trumps tweet wel staan laten staan omdat ‘het in het algemeen belang kan zijn dat de tweet toegankelijk blijft’.

Als gevolg van de coronapandemie brengen veel Amerikanen naar verwachting in november hun stem uit per post. Tot drie op de vier Amerikanen zou per post kunnen of mogen stemmen (in sommige staten moeten kiezers een geldige reden geven, red.). Trump maakt geen geheim van dat hij geen vertrouwen heeft in briefstemmen, hoewel er geen bewijs is dat verkiezingsfraude daarmee in de hand wordt gewerkt.

Twitter blokkeerde de voorbije maanden ook andere berichten van Trump, of plaatste daar meldingen bij. Tot grote woede van de president.