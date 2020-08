Curator: ‘Overname Brantano zit in eindfase’

Terwijl alle aandacht dit weekend ging naar de vaak chaotisch georganiseerde uitverkoop bij een zestigtal Brantano-winkels – waarbij de winkels in Koksijde en Genk zelfs door de politie werden gesloten - voeren de curatoren nog altijd volop gesprekken met een kandidaat-overnemer. Ook vandaag nog, op zondag.

‘De gesprekken over de overname van Brantano zitten in de eindfase. We zitten dichtbij een akkoord. Wellicht zal de kandidaat-overnemer eerstdaags bekend raken’, verklaarde curator Geert Van Deyk vandaag ...