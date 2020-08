Standard speelt kleurloos gelijkspel tegen Racing Genk

Het stadion van Sclessin was het podium voor een zeer tegenvallende topper. Standard en KRC Genk hielden het in een kansarme wedstrijd op 0-0 en daar is meteen heel veel mee gezegd.

Hannes Wolf gaf op Sclessin Kouassi verrassend de voorkeur op Wouters en koos voor een spitsenduo Dessers-Onuachu. Daehli verhuisde naar de bank. De thuisploeg begon met Cimirot als logische vervanger van de geblesseerde Bastien. Amallah speelde als nummer tien en Boljevic kwam op de rechtsbuiten in de ploeg.

Voetballend liep het bijzonder moeizaam bij Genk, maar het had voor rust de beste kansen. De bezoekers toonden zich met name gevaarlijk via snelle counters. Na tien minuten was er balverlies bij Laifis. Via Onuachu en Dessers ging het naar Bongonda, die Bodart goed plat zag gaan op zijn schot.

Op het kwartier gaf Vojvoda de bal cadeau aan Dessers. De spits dribbelde vervolgens diezelfde Vojvoda en Laifis, maar een klein tikje van Bodart voorkwam dat Dessers hem in doel kon leggen. Na een halfuur was daar eindelijk Standard. Lestienne scoorde na een afvallende bal, maar het doelpunt werd afgekeurd door hands van Avenatti.

Het niveau werd er in de tweede helft niet beter op. De Rouches verloren achteraan ontelbare keren de bal, terwijl bij Genk de creativiteit ontbrak. Kansen waren schaars. Zo werd Onuachu in de 55ste minuut gestuit door Bodart. Even later reageerde Vukovic goed op de plaatsbal van Amallah.

Onuachu kwam nog eens in een gevaarlijke positie. De Nigeriaans moest eigenlijk altijd koppen, maar probeerde het met de voet. Dat gaf Gavory voldoende tijd om in te grijpen. De slordigheden bleven zich ondertussen opstapelen. Genk maakte nog het meest aanspraak op de drie punten, maar de ideeën ontbraken. Jongens als Dessers en Ito zaten ook totaal niet in de match.

In het slot moest Amallah nog inrukken met rood. De middenvelder – die ook al niet zijn beste partij speelde – kreeg een tweede keer geel omdat hij tegen de hoekschopvlag trapte. Volgens de letter van de wet correct, maar o zo flauw van Laforge.

Een echt slotoffensief kwam niet meer tot stand bij Racing. Standard – KRC Genk eindigde zoals we begonnen. Het eerste puntenverlies voor Standard, Genk pakt vijf op negen.