Bescheiden protest van internationale koppels in Brussel: ‘België moet Deens model volgen’

Zondagochtend kwamen in Brussel een vijftigtal mensen samen om te protesten tegen de nieuwe coronamaatregelen voor koppels in een langeafstandsrelatie. Die maatregelen liggen wel nog niet definitief vast. ‘De voorwaarde om minstens twee jaar een relatie te hebben, is veel te streng.’

Aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in Brussel verzamelde zondagochtend naar schattig vijftig tot zestig mensen om te protesteren tegen de nieuwe maatregelen voor koppels in een langeafstandsrelatie. Tijdens de Nationale Veiligheidsraad kondigde premier Sophie Wilmès (MR) nochtans aan dat internationale koppels in een ‘duurzame relatie’ vanaf 1 september opnieuw naar elkaar kunnen reizen.

Door de invulling van de premier van wat een ‘duurzame relatie’ is, vallen veel koppels alsnog uit de boot. (DS 21 augustus) De voorwaarden moeten nog definitief bepaald worden, maar volgens premier Wilmès zou het moeten gaan om een relatie van minstens twee jaar of om koppels die minstens één jaar hebben samengewoond. Samen een kind hebben, zou ook gelden als één van de voorwaarden.

‘De voorwaarden zijn arbitrair, veel te streng en dus ridicuul’, vindt Pablo Ramirez (50). Hij beheert de Facebookgroep ‘Love is not tourism’ die koppels in een langeafstandsrelatie verenigt. Ramirez heeft een relatie van tweeëneenhalf jaar met Carolina, die momenteel in Chili vertoeft. Zij komen in principe in aanmerking om herenigd te worden. Ramirez was zondag aanwezig op het bescheiden protest uit solidariteit met degenen die nog uit te boot dreigen te vallen. ‘Hopelijk heeft Pieter De Crem (CD&V-minister van Binnenlandse zaken, red.) onze signalen gehoord. We willen dat België het Deense model volgt, waarbij je als koppel slechts drie maanden moet samen zijn om naar elkaar te kunnen afreizen.’