‘Navalni stond onder toezicht, vergiftigd op vliegtuig of in luchthaven’

Kremlincriticus Aleksej Navalni werd volgens een Russische krant nauwlettend in de gaten gehouden door de veiligheidsdienst FSB. Bronnen zeggen dat hij niet vergiftigd kan zijn in de stad en dat het dus in de luchthaven of op het vliegtuig gebeurd moet zijn. Navalni’s team had aangekondigd vanavond te communiceren over zijn status, maar heeft dat uitgesteld.

Navalni werd zaterdag vanuit Siberië overgevlogen naar Duitsland, waar hij in het Charité-ziekenhuis in Berlijn verder onderzocht zal worden. Volgens zijn rechterhand Leonid Volkov zullen de testen en de oorzaak ‘nog enkele dagen’ op zich laten wachten.

Tot nu werd ervan uitgegaan dat als Navalni vergiftigd werd, dat gebeurde in de stad Tomsk. Bronnen van de FSB zeggen echter aan Moskovsky Komsomolets dat de politicus nauwlettend gevolgd werd - beveiligingscamera’s inclusief - en dat hij niet vergiftigd werd in de stad. ‘De inlichtingendiensten geloven dat als hij vergiftigd werd, dat dat gebeurde op het vliegtuig of in de luchthaven’, schrijft de krant.

Om hun beweringen te staven, deelden de bronnen ook dingen die ze wisten door hun toezicht. Zo stond te lezen hoeveel kamers de medewerkers van Navalni hadden geboekt en dat Navalni besloot niet in de kamer te slapen die op zijn naam was gereserveerd.

Het team van Navalni is niet verwonderd dat ze gevolgd werden. ‘Dat gebeurt constant. Wat ons wel verbaast, is dat ze het zo publiek verkondigen, alsof het geen big deal is om burgers te volgen.’

De Russische artsen in Omsk zeiden van hun kant dat er geen sporen van vergiftiging terug te vinden zijn. Zij gaan eerder uit van een stofwisselingsprobleem. De dokters in het Berlijnse ziekenhuis willen Navalni eerst grondig onderzoeken.

De veertiger was enkele dagen geleden onwel geworden op een vliegtuig. Zijn omgeving gaat ervan uit dat hij vergiftigd werd. De thee die hij voor de vlucht dronk, zou vergiftigd zijn geweest. Hij ligt in een coma en is in ‘zeer kritieke maar stabiele’ staat.

Medewerkers van Navalni hebben het voor zondag (om 18.00 uur Belgische tijd) aangekondigde informatiemoment over de mogelijke vergiftiging van de opposant uitgesteld. Er is nog geen nieuw tijdstip vastgelegd. ‘We zullen alles vertellen wat er tot nu toe bekend is over de vergiftiging van Aleksej’, had zijn woordvoerder aangekondigd. De informatie zal er ook komen, beloven de medewerkers, maar op een ander moment.