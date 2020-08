Een ijskoude wind die rechtstreeks vanuit Antarctica komt, brengt een dik pak sneeuw met zich mee voor Australië. Een zeldzame gebeurtenis, want het is al 15 jaar geleden dat verschillende zuidelijke staten van het land zoveel sneeuw hebben gezien. Ook de regio die vorig jaar verwoest werd in de hevige bosbranden, ligt nu bedekt onder een maagdelijk wit laagje sneeuw.