Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat An en Eefje verdwenen. De Hasseltse meisjes werden op de nacht van 22 augustus op 23 augustus 1995 door Marc Dutroux ontvoerd. Een kwarteeuw later worden de meisjes in Hasselt herdacht. U kunt de herdenking hier live mee volgen.

‘Door de aandacht te blijven vestigen op deze verschrikkelijke gebeurtenis, kunnen we alleen maar hopen dat dit nooit opnieuw gebeurt’, zegt burgemeester van Hasselt Steven Vandeput (N-VA). ‘We moeten dit in ons collectieve geheugen blijven vasthouden.’

‘Wij herinneren ons allemaal hoe de zomer was 25 jaar geleden. Niet zoals hij had moeten zijn’, vertelt minister van Justitie Koen Geens (N-VA). ‘De hel duurde een jaar. Het kwaad is van alle tijden, maar dat verontschuldigt niet dat een vermijdbare dood moet worden gestorven.’ Vorig jaar vond nog een stille mars plaats voor de dood van Julie Van Espen. ‘Samen met die organisatoren maakten we een plan seksueel geweld. De eerste resultaten worden stilaan zichtbaar.’ Al weet Geens ook dat het systeem nog op veel vlakken tekortschiet.