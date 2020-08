LeBron James helpt Lakers aan voorsprong tegen Portland

De LA Lakers hebben zaterdag hun derde wedstrijd tegen de Portland Trail Blazers in de play-offs van de NBA gewonnen. LeBron James had met 38 punten een groot aandeel in de 116-108 zege. De sterspeler van de Lakers noteerde verder 12 rebounds en 8 assists.

Anthony Davis was met 29 punten, waarvan 23 in de tweede helft, ook van grote waarde voor de Lakers. Kentavious Caldwell-Pope noteerde verder 13 punten en Alex Caruso 10 punten en 7 assists. De Lakers leiden nu met 2-1. De vierde wedstrijd in de play-offs van de Western Conference is maandag.

LeBron James talks about passing Tim Duncan for 2nd all-time in #NBAPlayoffs wins.



NBA Playoffs Press Conferences Presented by #ATT pic.twitter.com/R89JwSuGa5 — NBA (@NBA) August 23, 2020

Ook Milwaukee heeft een voorsprong te pakken in hun serie tegen Orlando. De Bucks wonnen dankzij 34 punten van sterspeler Giannis Antetokounmpo met 121-107. Ze leiden in de tussenstand met 2-1.

Oklahoma kon bij een 2-0 achterstand iets terugdoen tegen Houston. Na een verlenging werd het 119-107, met dank aan 29 punten van Dennis Schröder. Bij de Rockets was James Harden (38 punten) opnieuw sterk.

Miami tot slot zette dankzij een 124-115 overwinning tegen Indiana een grote stap richting de halve finales. Het staat nu 3-0 voor. De Heat kon rekenen op Jimmy Butler (27 punten) en Goran Dragic (24 punten). Bij Indiana volstonden de 34 punten en 14 assists van Malcolm Brogdon niet.

(belga)